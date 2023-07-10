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寬按揭成數 高盛2原因仍削港地產股目標價（持續更新）

研究報告 21:33 2023/07/10

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美國通脹持續回落，惟回落速度緩慢，加上其就業市場仍然穩健（點擊圖片放大），聯儲局在7月加息0.25厘的預期不斷升温（點擊圖片放大）之餘，更預期聯儲局在2024年第二季之前都不會減息（點擊圖片放大）

專訪 國策專家趙文利 談國策出台救市時機【下一頁

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無論如何，綜觀全球主要央行，僅得日本央行較大機會在今年餘下時間，維持相對寬鬆的貨幣政策，其他央行如歐洲央行、英倫銀行等仍會持續加息，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：銀行定存Vs股票投資 近百年數據參照

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7月11日：

 

7月10日：

【21：30】金管局於上周五（7日）公布調整物業按揭貸款逆周期措施，而高盛最新發表研究報告，雖認為有關舉措有助於提高成交量及樓價，但仍認為地產股面臨美元息率上升，以及房地產市場疲弱的雙重阻力，仍對地產股的目標價平均下調5%，並料銀行股則至少受惠於淨息差較高的影響。

高盛雖預期，住宅成交量將回復至正常，或高於正常水平，但在其覆蓋的本地地產發展股之中，只有長實 （01113） 獲給予「買入」的投資評級，而目標價卻由61.6元調低至58.9元。反觀滙豐 （00005） 及中銀香港 （02388） 繼續獲高盛給予......

延伸閱讀：【樓市錦囊】金管局未放寬樓入息比率(DSR)、壓力測試 市民換樓一樣難？

【17：45】在科技相關股之中，股息率較高的除了本文今日【01：00】報道的聯想集團 （00992） 之外，還有全球半導體後工序設備龍頭的ASMPT （00522） 。高盛最新發表的研究報告，雖將ASMPT今年盈利預測下調，但由於先進封裝需求有改善，卻上調其2024至2025年盈測，而2024至2025年收入亦分別上調1%，並給予目標價91元，投資評級為「買入」。

高盛預期，ASMPT第二季收入將按季持平，符合公司的指引，又預計集團第三季的收入將按年及按季均轉為正數......

延伸閱讀：高息未見頂 大額投資縮

【01：00】在科技相關股之中，預測股息率介乎4至5厘的全球最大個人電腦（PC）生產商聯想集團 （00992） ，除了被不少券商預期其PC業務有望在今年底復甦之外，其伺服器及相關業務有望受惠AI（人工智能）發展，料其收入及盈利可以分別在2024財年（年結日：3月底）及2025財年止跌回升（點擊圖片放大），更多分析詳見：【下一頁

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另外，聯想以上周收市價計的估值，不論與其近10年估值變化，或是與美國大型同業相比，均見吸引，分析詳見：【聯想與其10年估值變化比較】【與美國大型同業估值比較

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7月9日：

【15：00】因應近期內銀股陸續除淨，摩根大通相應調整內銀股目標價（點擊圖片放大）

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7月8日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評另類收息股華電國際 （01071） ，分析詳見：【下一頁

7月7日：

【17：45】摩根士丹利最新發表的亞太市場量化報告表示，注意到本季全球金融狀況趨緊，導致投資者的風險情緒下降，料將有利於收息股和優質股。因此，摩根士丹利更新本季的「增強股息篩選」名單，條件是按相關篩選中排名前20%股份、市值為20億美元以上、投資評級為「增持」或「與大市同步」，以及未來削減股息的風險為「低」。
摩根士丹利列出10隻亞太區股分在其第三季「增強股息」篩選推介名單內，當中5隻港股包括......

延伸閱讀：北都新盤逾1成折讓開價 入市時機？

【07：00】英倫銀行的加息步伐，影響香港2隻熱門收息股滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 。英國歷史悠久資產管理公司施羅德對英倫銀行的最新展望，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：微調按揭試水溫？

7月6日：

延伸閱讀：新盤壓境  二手樓市租售兩極化

【17：00】隨着傳統收息藍籌股的港鐵 （00066） 將於8月上旬公布中期業績，繼高盛就此發表報告（詳見本文昨日【16：30】報道）後，另一券商里昂亦發表報告預計，港鐵在受惠於客流量回升、免稅店重新開業，以及租戶銷售復甦的支持下，其今年經常性利潤仍有望按年大幅增長。

里昂表示，港鐵的客流量恢復軌迹或會放緩，因此......

延伸閱讀：加息增投資成本 地價低處未算低

【11：30】中資電訊股為現時業務穩中有增長的高息股，而摩根士丹利最新發表的研究報告亦看好中資電訊股的增長健康、資本支出見頂和股東回報改善，並預期電訊行業在2022至2025年的服務收入、EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）及淨利潤的年均複合增長率分別為5%、4%及8%，主要受雙增長引擎推動。

摩根士丹利指，對於傳統電訊服務，預料增長勢頭將持續穩定，因5G的ARPU（每月每戶平均收入）穩步提升，以及良性競爭和監管；對於雲、IDC、人工智能、網絡安全等工業互聯網，預料在監管支持和電訊公司競爭優勢下，由於行業增長潛力巨大，三大電訊股於2022至2025年的收入年均複合增長率達14%。摩根士丹利認為，電訊商的現金流及股東回報有所改善，特別是在5G資本支出高峰期已過的情況下。

個股方面，摩根士丹利預期在2022至2025年間，中國移動 （00941） 、中國電信 （00728） 及聯通 （00762） 的股息年均複合增長率分別達......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於7月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【長和】【滙豐控股】【銀河娛樂】【長江基建】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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