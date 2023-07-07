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月中報告成英倫銀行加息步伐關鍵

研究報告 00:05 2023/07/07

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貸款利率將進一步上升，從而加劇2023年經濟衰退風險。惟英倫銀行在6月21日的議息會議上，將主要利率上調50個基點（1個基點=0.01厘），上調幅度較市場預期的25個基點為高。由於勞動市場及通脹數據較預期強勁，英倫銀行決定重新加快加息步伐，令投資市場進一步懷疑貨幣政策的成效。

（定息升不等於股票值博率下跌，施羅德綜合近百年數據分析，詳見：【下一頁

這是英國連續第13次加息（點擊圖片放大），以致利率上升至5厘，並且是自2008年9月以來的最高水平。是次英倫銀行貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee）的投票結果顯示，9名成員中有7名支持加息50個基點，但有2名成員提出異議，投票支持不作調整。

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值得注意的是2名鴿派人士之一的Silvana Tenreyro，已於2023年6月結束任期，這或會略微改變未來進一步加息的傾向。在是次會議前，盡管大多數經濟學家（包括施羅德投資）預測英倫銀行將會小幅度加息25個基點，但投資者亦預計利率將持續上升，再於2024年第一季度達到6厘的峰值。

不過，自英倫銀行宣布加息以來，期權市場的表現反映目前利率有5成機會於2023年年底前達到6.25厘的峰值（較投資市場預期提前3個月）。

近期數據顯示通脹仍居高不下

事實上，以下兩組關鍵數據均使貨幣政策委員會感到不安。第一組是在6月13日發布的勞動市場統計數據，數據顯示整體失業率下降至3.8%，但薪酬增長（不包括花紅）卻意外地按年急升至7.2%。這意味着勞動市場放緩的初步迹像已被修正，通脹壓力將進一步增加。

第二組是6月21日發布的通脹數據，數據顯示整體消費者物價指數（CPI）按年徘徊於8.7%，而金融市場普遍預期下跌至8.4%。盡管能源通脹（造成生活成本上升的主要因素）持續回落，但核心通脹（不包括能源、食品、酒類及煙草）由按年6.8%上升至7.1%。此外，服務業通脹（由勞動成本主導）按年上升至7.4%，這是1992年3月以來的最高年率。

即使上述通脹率過高，但若剔除波動性較大的運輸服務通脹，其餘「核心服務」通脹實際輕微下降。機票價格亦是推升通脹的主因，其中5月機票價格按月升幅達到20%的驚人水平。這可能關聯到額外的銀行假期 （即公眾假期），英國人因而改變出行計劃，若是如此，7月的情況將會出現逆轉。

為何加息仍未奏效？

英倫銀行數據顯示，過去10年，英國擁有未償還抵押貸款的家庭住戶比例從32%降至26%（見圖一），反映英國人口老化問題。此外，按浮動利率計息的抵押貸款比例已從2012年的71%降至2022年12月的13%（見圖二）

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英國家庭住戶通過極低利率，以及增加定期抵押貸款產品，以減低短期風險。按照同一時期，擁有2年或以上年期固定利率抵押貸款的家庭比例由16%上升至63%。綜合各組數據後，僅約9.7%的家庭的貸款會在2024年底前受到利率影響。

英國國家統計局於6月21日公布的研究據顯示，租金正在加速上漲，但英國租金的平均按年升幅不足5%，遠低於目前讓購房者需要進行再抵押的升幅。

市場反應意味經濟衰退憂慮加劇……

另一方面，英倫銀行發布公告後的市場反應值得探討。利率預期的重新定價，亦導致2年期英國國債遭到拋售（即2年期國債收益率上升），但5年期及10年期英國國債的情況卻相反（即相關期國債收益率下降）。

此外，英鎊兌美元及歐元小幅度下跌。加息幅度大於預期的情況並不常見，唯一的原因可能是經濟衰退憂慮升温。

更廣泛的金融穩定風險加劇

分析顯示，上述樓市走勢降低家庭住戶對利率上升的敏感度，英國脫歐亦影響進口及企業招聘員工的能力，從而使英國更容易出現通脹問題。金融市場需要徹底改變，才能令通脹及時降温，這需要市場從支出轉向儲蓄，最終或需要更大幅地上調利率，幅度亦可能高達7至8厘。

然而......

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羅德對於美國加息影響經濟的分析，詳見：【下一頁

施羅德對於經濟周期內不同階段的債券部署建議，詳見：【下一頁

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撰文 : Azad Zangana 施羅德投資歐洲資深經濟師及策略師

欄名 : 投資心德

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