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半年回顧 港股發生過甚麼事？（附港股10年數據）

財金 08:00 2023/07/07

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踏入7月份，港股進入下半年戰綫。惟7月首幾日大市仍未見起色，上半年港股表現已乏善足陳，跑輸全球主要股市。上半年恒指跌約4%，加上2020至2022年恒指已連跌3年，即是倘若港股在今年下半年仍未見突破，即有機會創恒指連跌4年的記錄。

統計由1970年代以來恒指的年度表現，從未試過連跌4年，而連跌3年的時期除了2020年至2022年，上一次便要數2000至2002年，惟恒指到了2003年，走出「沙士」的陰霾後，恒指於當年勁升39%，結束3年跌市。

在今年初時，當恒指經歷2020至2022年的3年跌市，亦有分析以港股的歷史走勢估計今年港股有機會反彈，不過到上半年結算，港股仍未見起色，令市場失望，並有機會為恒指「創先河」，一嘗按年4連跌的滋味。

回顧港股上半的表現，大市半年來持續下滑，而港股的弱勢，主要反映在多個大市上升的動力指數仍疲弱，拖累港股走向。事實到下半年，如果這些指標仍未見改善，預期港股下半年仍難翻身。而影響港股動力的主要指標，包括因大市成交弱、北水流入動力縮減，以及入民幣滙價跌。

【恒指回到10年前】

恒指現時於19000關爭持，較今年1月高位已累跌近2成。恒指多次嘗試突破2萬關，惟仍每次乏力回落。現時恒指現水平已回到2012年的水平，即幾年前恒納入回流港的中概科技股，以推升恒指的表現，惟近年科技股表現落後，反拖累港股表現。

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【大市成交縮減】

港股於首季衝高後，到了第二季，無論是指數還是成交額都現顯著下跌。

隨着大市回落，港股成交於次季即見縮減，在首季仍有1,100億至1,200億元的日均成交額，到4及5月則僅約千億元，而到了6月，更出現今年首個月份日均成交不足千億。今年港股的日均成交已是過去4年以來最低，如果未來月份港股成交續縮減，2019年的水平，即不足900億元的日均成交。

大市交投向來是港股上升的動力，倘資金不流入市場，港股走股現大向彈的機會微。

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【北水乏力 流入港股速度減】

隨着中港股市互聯互通開通，北水的參與成為港股的新動力。往往北水資金加快流入流港股，港股相對走強。今年上半年北水淨流入1,236億元，僅是去年全年北水淨流入額的3成，即北水流入速度急減。北水放緩，令港股難走強。

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【人民幣續貶值 拖累港股】

港股走勢向來與人民幣滙價走勢息息相關。由於港股主要是中資股，人民幣貶值拖累股份的收益及估值，現時人民幣兌美元滙價已至逾7個月低位。人民幣走勢未回升，港股亦難造好。

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【IPO冰封 集資額縮】

對於一個股市的興旺程度，新股上市風潮是寒暑表。今年上半年港股的IPO市場幾乎是冰封，上半年僅約30隻新股上市，由於未有大型新股撐場，上半年港交所 （00388） 的新股集資額僅得178億元，僅是2022年全年的不足2成。再見IPO市場搞活港股，令港股難有動力。

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【港股市值縮減】

由於重磅科技股股價續回調，拖累港股整體市值。現時港股的總市值僅34萬億元，較2020年高峰的市值，減約3成。

以上的指標到反映港股的疲弱，如這些數據未見起色，港股短期難會走強。

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撰文：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 港股回顧

宏觀分析 港股 經濟 成交 恒生指數 北水流入 IPO 集資 互聯互通 中國

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