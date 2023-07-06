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新盤壓境  二手樓市租售兩極化

地產 18:40 2023/07/06

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踏入7月份，莘莘學子即將放暑假，租賃旺季亦再度重現，在市場需求增加，有助刺激租金上揚，但二手買賣卻截然不同，近日發展商推盤步伐未見停下，多個焦點項目連接推出，預料二手交投量繼續受壓，樓價將陷捱打局面。

雖然上半年一手成交量，較去年同期約有30%增長，但發展商於首批單位開價上，依然較為保守，繼續以貼市價，甚至稍低市價出擊，務求在首輪銷售具一定數量保證下，才陸續加價。以周二開價的黃竹坑港島南岸海盈山4A期為主，雖然過去2年間，鮮有港島鐵路上蓋樓盤推出，但首批折實呎價相較同區一手盤，約有5%至10%折讓。

新盤普遍低價推出下，購買力被直接搶走，二手交投量直接打壓，促使業主難有加價賣樓的空間，若急於求售，更要進一步減價，形成惡性循環，直接拖低整體二手樓價表現。以最新差估署數據為例，5月私樓售價指數按月下滑0.7%，終結4連升的走勢，業界估計6月數據，有機會繼續窄幅上落。

相反私樓租務市況，卻不受新盤影響，租金更愈戰愈勇，與售價背道而馳，最新租金指數按月再升近1%，並連升4個月，隨著家長客趁暑假出動租樓，內地生南下租住居所為新學期作準備，再加上政府於去年推出的「高端人才通行證計劃」(高才通)反應熱烈，不少以家庭形式作申請，該批人士可望於下半年來港，相信來港初期，將租賃單位為主，進一步帶旺租務成交，對推動租金迎來直接幫助。

記者：李偉航
 

新盤壓境  二手樓市租售兩極化

欄名 : 樓市分析

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