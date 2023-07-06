Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？

Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）日前宣布，限制用戶瀏覽帖文數量，由於門檻定得低，活躍用戶不難耗盡限額，觸發牽然大波，甚至導致對手Meta疑似乘虛而入，提前推出與Twitter高度相似的新平台「Threads」。

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