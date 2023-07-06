Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 國際 21:02 2023/07/06 分享： 分享： Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）日前宣布，限制用戶瀏覽帖文數量，由於門檻定得低，活躍用戶不難耗盡限額，觸發牽然大波，甚至導致對手Meta疑似乘虛而入，提前推出與Twitter高度相似的新平台「Threads」。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 2023/07/02 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 2023/07/03 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 2023/06/30 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 你可能感興趣 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 21:16 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 21:09 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 22:28 2023/07/02 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 最新專欄文章 國金札記 - 英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 今日 英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 國金札記 - 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/05 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 國金札記 - 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑 2023/07/04 「阿斯巴甜」恐致癌？ 還望世衞解說釋疑 社交平台 人工智能 馬斯克 媒體 Twitter