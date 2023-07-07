瑞士百達：美債收益率吸引 財金專欄 2023/07/07 分享： 分享： 由中國到日本再到美國，環球主要地區的經濟環境在今年都表現參差，在主動管理的投資策略上，亦要因時制宜，細選具潛力的市場乃至能跑贏的板塊。 全球經濟在許多方面持續分化，採購經理指數調查顯示，全球蓬勃發展的服 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 譚思德（Alexandre Tavazzi） 瑞士百達財富管理首席投資官辦公室及宏觀研究主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：中國經濟總體偏弱 2023/07/06 中金：中國經濟總體偏弱 PGIM：中國需財策刺激經濟增長 2023/07/05 PGIM：中國需財策刺激經濟增長 景順：全球經濟傾向短期略放緩 2023/07/04 景順：全球經濟傾向短期略放緩 信銀國際：人幣走勢繫於中美債息差 2023/06/30 信銀國際：人幣走勢繫於中美債息差 施羅德：美國幣策收緊期較預期長 2023/06/29 施羅德：美國幣策收緊期較預期長 中國 經濟 美國 港股 美元 指數 日本 貨幣政策 股票 GDP