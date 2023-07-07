瑞士百達：美債收益率吸引

由中國到日本再到美國，環球主要地區的經濟環境在今年都表現參差，在主動管理的投資策略上，亦要因時制宜，細選具潛力的市場乃至能跑贏的板塊。

全球經濟在許多方面持續分化，採購經理指數調查顯示，全球蓬勃發展的服

...