黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？

警方高調懸紅通緝海外8名涉違反國安法人士，其實大家都知道根本無法引渡他們返港，但現時看來，警方真正目標應是切斷他們在港的資金鏈及支援，並加速「黃色經濟圈」消亡。

警後續行動 打擊黃店軟對抗

據知，警方正部

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