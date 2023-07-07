黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 財金專欄 2023/07/07 分享： 分享： 警方高調懸紅通緝海外8名涉違反國安法人士，其實大家都知道根本無法引渡他們返港，但現時看來，警方真正目標應是切斷他們在港的資金鏈及支援，並加速「黃色經濟圈」消亡。 警後續行動 打擊黃店軟對抗 據知，警方正部 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 消費券抽查多電騙 如何拆解？ 2023/07/06 消費券抽查多電騙 如何拆解？ 有政戲 - 數字會說話 疫後反彈力度未足 2023/07/05 數字會說話 疫後反彈力度未足 有政戲 - 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 2023/07/04 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 有政戲 - 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 2023/07/03 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 有政戲 - 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 2023/06/30 港復甦力度仍不足 下半年谷消費旅遊 社交平台 國安法 網購平台 保安局 鄧炳強 湯家驊 羅冠聰