中國經濟 須防厄爾尼諾 財金專欄 2023/07/07 分享： 分享： 北京居然成了中國今夏極端天氣的觀測指標，據北京南郊觀象台，周三（5日）指標氣溫40.4度，是今年來北京第4個40度。北京這種酷熱天氣可能持續，中國大部分地區今夏也不好過。氣象上有3大預警要謹記，還要嚴 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「5個20%」 青年失業最大痛點 2023/07/06 「5個20%」 青年失業最大痛點 國情知聞 - 國務院點題 家居消費待熱 2023/07/05 國務院點題 家居消費待熱 國情知聞 - 人行再出手 堅決穩滙率 2023/07/04 人行再出手 堅決穩滙率 國情知聞 - 潘功勝接棒人行 意料之外情理之中 2023/07/03 潘功勝接棒人行 意料之外情理之中 國情知聞 - 「資產負債表衰退」新熱 怎穩增長惹議 2023/07/01 「資產負債表衰退」新熱 怎穩增長惹議 中國 經濟 北京 天氣 聯合國 颱風 暴雨 極端天氣 酷熱天氣 厄爾尼諾