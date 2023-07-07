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中國經濟 須防厄爾尼諾

財金專欄 2023/07/07

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北京居然成了中國今夏極端天氣的觀測指標，據北京南郊觀象台，周三（5日）指標氣溫40.4度，是今年來北京第4個40度。北京這種酷熱天氣可能持續，中國大部分地區今夏也不好過。氣象上有3大預警要謹記，還要嚴

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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中國 經濟 北京 天氣 聯合國 颱風 暴雨 極端天氣 酷熱天氣 厄爾尼諾

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