中國經濟 須防厄爾尼諾

北京居然成了中國今夏極端天氣的觀測指標，據北京南郊觀象台，周三（5日）指標氣溫40.4度，是今年來北京第4個40度。北京這種酷熱天氣可能持續，中國大部分地區今夏也不好過。氣象上有3大預警要謹記，還要嚴

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