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Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？

財金專欄 2023/07/07

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Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）日前宣布，限制用戶瀏覽貼文數量，由於門檻定得低，活躍用戶不難耗盡限額，觸發軒然大波，甚至導致對手Meta疑似乘虛而入，提前推出與Twitter高度相似的新

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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