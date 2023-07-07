Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 財金專欄 2023/07/07 分享： 分享： Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）日前宣布，限制用戶瀏覽貼文數量，由於門檻定得低，活躍用戶不難耗盡限額，觸發軒然大波，甚至導致對手Meta疑似乘虛而入，提前推出與Twitter高度相似的新 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 國金札記 - 英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/06 英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 國金札記 - 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/05 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 人工智能 社交平台 Twitter 馬斯克