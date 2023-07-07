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零售飲食建造業高息股仍看好！

財金專欄 02:30 2023/07/07

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環球股市的搖搖板又開始向下，反映出政經因素和息魔前景仍不明朗，美股早一晚稍為低收後，亞太區股市周四差不多全面向下，恒指收市大跌五百多點即3%至一萬八千五百點水平，成為區內跌市的領頭羊，強勢的日本股市亦

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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