零售飲食建造業高息股仍看好！ 財金專欄 02:30 2023/07/07 分享： 分享： 環球股市的搖搖板又開始向下，反映出政經因素和息魔前景仍不明朗，美股早一晚稍為低收後，亞太區股市周四差不多全面向下，恒指收市大跌五百多點即3%至一萬八千五百點水平，成為區內跌市的領頭羊，強勢的日本股市亦 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 巴神「戰略性不含糊」！ 2023/07/05 巴神「戰略性不含糊」！ 投資坐標 - 下半年北水南下有何新動向？ 2023/07/04 下半年北水南下有何新動向？ 投資坐標 - 建造業景氣高息穩健！ 2023/06/30 建造業景氣高息穩健！ 投資坐標 - 大市反彈愛股跟不上又如何？ 2023/06/28 大市反彈愛股跟不上又如何？ 投資坐標 - 俄「籠裡雞作反」怎避險？ 2023/06/27 俄「籠裡雞作反」怎避險？ 港股 利基控股（00240） 萬景控股（02193） 稻香控股（00573） PMI 經濟數據表現 宏觀分析 美股 利亞零售（00831） 東方表行（00398）