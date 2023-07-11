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【追蹤女股神】納指微升 Cathie Wood重點加倉台積電（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 16:23 2023/07/11

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納指7月6日跌0.82%，Cathie Wood旗下ETF同日只買不沽，但所涉及的股份交易金額和比重不高，但旗下ETF增持Meta（美：META）值得關注。

近日美股熱話非特斯拉（Tesla）行政總裁兼全球首富馬斯克，與Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格相約打MMA「鐵籠戰」的消息，雖然未知會否最終是否真有血肉相搏的機會戰，但Meta新推出的社交平台Threads便與Twitter正面衝突，全因兩者設計相似，Twitter已發聲明指控Threads侵權。

Cathie Wood旗下ARKW買入2193股Meta，Meta同日低收0.8%報291.99美元，按此計算，Cathie Wood斥資約64萬美元撐Meta，實際僅佔該ETF持倉比重的0.04%。不過自6月建倉Meta以來，ARKW持倉已增持37萬股，佔該ETF持倉比重7.29%。另一旗艦ETF&mdash；&mdash；ARKK最新持倉350萬股Meta，佔該ETF比重12.43%。

值得留意是，Cathie Wood向來長揸Tesla，並曾是最重磅持倉，但近月不斷大手減持，ARKK的Tesla持倉亦已降至350萬股，即與Meta相若。而此際再度加倉Meta，似乎在兩大富豪比拼中，她更睇好朱可伯格。

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

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7月5日

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

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撰文 : 許江明

欄名 : 追蹤女股神

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