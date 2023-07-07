北都新盤逾1成折讓開價 入市時機?

▲ 滙都I

滙都I首批整體售價，較鄰近新盤有逾1成折讓，恰巧與近2年樓市跌幅相若，顯示發展商屬按市況推盤。在北都發展趨勢下，資金流入區內樓盤，而發展商手頭亦無大量積壓樓盤急需推售，相信兩大因素促使樓盤能以貼市價推出。

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