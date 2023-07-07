北都新盤逾1成折讓開價 入市時機? 地產 14:00 2023/07/07 分享： 分享： ▲ 滙都I 滙都I首批整體售價，較鄰近新盤有逾1成折讓，恰巧與近2年樓市跌幅相若，顯示發展商屬按市況推盤。在北都發展趨勢下，資金流入區內樓盤，而發展商手頭亦無大量積壓樓盤急需推售，相信兩大因素促使樓盤能以貼市價推出。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤要谷 二手焗縮？ 2023/06/15 新盤要谷 二手焗縮？ 息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面 2023/06/20 息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面 新盤對壘 樓價見真章？ 2023/06/27 新盤對壘 樓價見真章？ 新盤低價搶客 二手樓受壓 2023/07/03 新盤低價搶客 二手樓受壓 鴨脷洲新盤煞停開售有啟示 2023/06/29 鴨脷洲新盤煞停開售有啟示 你可能感興趣 新盤要谷 二手焗縮？ 01:00 2023/06/15 新盤要谷 二手焗縮？ 息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面 14:19 2023/06/20 息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面 新盤對壘 樓價見真章？ 22:47 2023/06/27 新盤對壘 樓價見真章？ 最新專欄文章 專家樓論 - 微調按揭試水溫？ 今日 微調按揭試水溫？ 專家樓論 - 加息增投資成本 地價低處未算低 2023/07/06 加息增投資成本 地價低處未算低 專家樓論 - 公營房屋點解要做凸？ 2023/07/06 公營房屋點解要做凸？ 專家樓論 - 2023年下半年 一手續強 2023/07/05 2023年下半年 一手續強 專家樓論 - 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客 2023/07/04 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客 一手市場 香港物業 滙都 滙都I ＃LYOS 樓價 豪宅 泛海