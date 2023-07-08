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港股短中綫 或下見17500

財金專欄 2023/07/08

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港股今周下挫，恒生指數三日累跌超過1000點，除非有特別利好消息出現，否則港股下周或繼續跌，恒指短期支持位18000點，中綫可能要跌至17500點才有較大支持。

恒指昨日下跌167點或0.9%，收報

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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