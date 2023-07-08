港股短中綫 或下見17500 財金專欄 2023/07/08 分享： 分享： 港股今周下挫，恒生指數三日累跌超過1000點，除非有特別利好消息出現，否則港股下周或繼續跌，恒指短期支持位18000點，中綫可能要跌至17500點才有較大支持。 恒指昨日下跌167點或0.9%，收報 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【小暑變節】恒指萬八危危乎？（第四版） 2023/07/07 【小暑變節】恒指萬八危危乎？（第四版） 中字股實力談 - 汽車促消費 敏實快增長 2023/07/06 汽車促消費 敏實快增長 中字股實力談 - 北水趁跌市湧入92億 港股單邊爆發在即（第四版） 2023/07/05 北水趁跌市湧入92億 港股單邊爆發在即（第四版） 中字股實力談 - 北京首都機場 最壞時間已過 2023/07/05 北京首都機場 最壞時間已過 中字股實力談 - 【好友反攻】成交額760億元 港股衝擊牛熊綫乏力（第四版） 2023/07/04 【好友反攻】成交額760億元 港股衝擊牛熊綫乏力（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 地方債 除淨 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國人壽（02628） 中國銀行（03988） 銀行