建銀趙文利：恒指低估值 再跌空間不大

展望後市，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利接受《Money Times》專訪時表示，「當市場對經濟和政策預期悲觀時，反而有望看到來自基本面及政策面的驚喜。」

趙文利認為，恒指在跌到18000點左右將出現支持，因恒指的未來1年預測PE僅為9倍左右，處於估值底部區間，相信再下行空間不大。

「若內地出台較強力度刺激政策，恒指最高有望重上21500點水平，不過相信在20000點水平的阻力將較大，因仍存在地緣政治風險。」

總體而言，趙文利料恒指第三季將在18000至21500點水平區間上落。

三見底指標可留意

對於大市見底的指標，趙文利認為可以從3方面觀察：1）人民幣滙率；2）支持經濟政策出台；3）大市交易量。

1）人民幣滙率方面，若人民幣滙率連續幾個交易日都比預期要強，最後收盤價也比預期強，出現比較強的反彈的話，可能是重要的訊號。

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2）政策方面，7月底政治局會議結束後，當局若優先將經濟增長放在政策的首要考慮上，再有一些超預期的政策出台，估計是其中一個見底指標。

3）從大市交易量來看，若在底部呈現比較明顯的放量反彈，有機會是外資回流，或是長綫基金在底部買入，這可從交易量角度可以去觀察。

資金小規模流出港股

從資金面的角度看，趙文利指出，在港元滙率、港幣及外幣存款方面，沒看到資金明顯流出，但是從一些第三方調查顯示確實有部分資金從香港市場轉向亞洲其他市場，特別是日本股市。不過他認為規模不算很大，否則的話應會體現在香港銀行體系的存款上。

「短期來說，人民幣短期貶值有所影響中國資產對海外投資者的吸引力，但是海外資金會否再度投入到中國市場，最終將取決於外資對中國市場的系統性看法。」

趙文利表示，如果海外投資者認為中國的增長未來可以避免走日本式的路，代表還有相當多的行業可享受比較高速或穩定的增長。

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