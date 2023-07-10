  • 30°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 09:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

建銀趙文利：恒指低估值 再跌空間不大

財金猛人追蹤 08:16 2023/07/10

分享：

分享：

展望後市，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利接受《Money Times》專訪時表示，「當市場對經濟和政策預期悲觀時，反而有望看到來自基本面及政策面的驚喜。」

趙文利認為，恒指在跌到18000點左右將出現支持，因恒指的未來1年預測PE僅為9倍左右，處於估值底部區間，相信再下行空間不大。

「若內地出台較強力度刺激政策，恒指最高有望重上21500點水平，不過相信在20000點水平的阻力將較大，因仍存在地緣政治風險。」

總體而言，趙文利料恒指第三季將在18000至21500點水平區間上落。

三見底指標可留意

對於大市見底的指標，趙文利認為可以從3方面觀察：1）人民幣滙率；2）支持經濟政策出台；3）大市交易量。

1）人民幣滙率方面，若人民幣滙率連續幾個交易日都比預期要強，最後收盤價也比預期強，出現比較強的反彈的話，可能是重要的訊號。

    點擊圖片放大
    +2

2）政策方面，7月底政治局會議結束後，當局若優先將經濟增長放在政策的首要考慮上，再有一些超預期的政策出台，估計是其中一個見底指標。

3）從大市交易量來看，若在底部呈現比較明顯的放量反彈，有機會是外資回流，或是長綫基金在底部買入，這可從交易量角度可以去觀察。

資金小規模流出港股

從資金面的角度看，趙文利指出，在港元滙率、港幣及外幣存款方面，沒看到資金明顯流出，但是從一些第三方調查顯示確實有部分資金從香港市場轉向亞洲其他市場，特別是日本股市。不過他認為規模不算很大，否則的話應會體現在香港銀行體系的存款上。

「短期來說，人民幣短期貶值有所影響中國資產對海外投資者的吸引力，但是海外資金會否再度投入到中國市場，最終將取決於外資對中國市場的系統性看法。」

趙文利表示，如果海外投資者認為中國的增長未來可以避免走日本式的路，代表還有相當多的行業可享受比較高速或穩定的增長。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

法巴譚慧敏：內地信心疲弱 不利經濟復甦
2023/07/08
法巴譚慧敏：內地信心疲弱 不利經濟復甦
滙豐投資管理沈昱 發掘更有趣板塊
2023/07/08
滙豐投資管理沈昱 發掘更有趣板塊
建銀趙文利 分析人幣與股市關係
2023/07/01
建銀趙文利 分析人幣與股市關係
黃國英：Netflix「神助攻」日本企業走向國際舞台
2023/06/25
黃國英：Netflix「神助攻」日本企業走向國際舞台
黃國英：AI帶來「上岸」機會
2023/06/21
黃國英：AI帶來「上岸」機會
經濟衰退 宏觀分析 貨幣政策 趙文利 財政政策 經濟數據表現 港股 經濟 恒生指數 地緣政治

下一篇文章

土地產權 買樓要識
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

法巴譚慧敏：內地信心疲弱 不利經濟復甦
法巴譚慧敏：內地信心疲弱 不利經濟復甦
「去風險化」最大贏家可能係：日本工業機械人
「去風險化」最大贏家可能係：日本工業機械人
土地產權 買樓要識
土地產權 買樓要識
洪灝：港股是一個很有意思的市場
洪灝：港股是一個很有意思的市場
摩根資產許長泰：港股估值偏低 看好科網股前景
摩根資產許長泰：港股估值偏低 看好科網股前景
人工智能時代 現實世界投資之道
人工智能時代 現實世界投資之道