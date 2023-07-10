滙豐：若不救市 內房銷售再跌一成

市場上過去對內房2023年「增長觸底」、「逐步回暖」的預測，均建基於中央會適時出台刺激政策的預期。若果情況轉向更差的情景，即中央不刺激內房，或僅維持「因城施政」，地方級別鬆綁等，已被第二季樓市表現證實無效的舊政策，那麼投資者就要考慮下半年樓市加速失墜的情況。

滙豐本來預計，假設政府介入樓市並提供房地產政策刺激措施，全年房地產銷售表現可以趨穩，按年跌幅可控制在2%的輕微水平。但如果沒有政府干預，整個經濟沒有大幅反彈的情況下，銷售額很可能會承受壓力，因為緩慢的銷售額反映了對經濟前景的普遍缺乏信心以及用家不願在現環境入市。

內地房地產研究機構CRIC公布，內地前100大開發商的6月銷售額按年下降28%，意味內房銷售增長的復甦僅維持了4個月。最新數據顯示，內房6月的確迎來轉勢，但方向相反，是「升轉跌」的轉捩點。

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基於當前的銷售軌跡，滙豐計算了兩種情況，以說明2023年全國簽約銷售額的可能結果：

如果6月的銷售額代表市場情緒已經跌至谷低，下半年月均銷售額維持目前水平，那麼全年銷售額將下降11%； 如果6月的銷售額仍然受惠旺季因素，下半年月均銷售額應該再較6月水平下降10%，2023年全年銷售額將下降16%。

不過，大多數投資者仍然保持對國企內房的投資，因為它們今年迄今的銷售表現展示韌性。表一可見，中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 和中國金茂 （00817） 銷售仍錄正增，板塊內國企內房實現了平均14%的按年銷售增長。相比之下，民企內房在2023年上半年的銷售額按年下降了41%。滙豐預計國有企業整合的主題將在中期內繼續存在，並且在2023年的其餘時間仍將是一個主要的主題。

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中央仍在探討 未顯救經濟決心

本欄6月中探討內房刺激政策時，不排除再進一步的樓市疲弱，會迫使中央不得不出大招。但新近的現實情況是，就算內地整個房地產業陷入水深火熱之中，中央仍不打出台一些立竿見影的救市政策。這可從上周的一些官方言論看出端倪：

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