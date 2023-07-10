歐元1.07至1.11上落 財金專欄 2023/07/10 分享： 分享： 歐元區5月零售銷售按年收縮2.9%。而法國近期爆發騷亂對往後區內經濟將造成進一步打擊。經濟弱，惟通脹依然嚴峻高企5.5%，使歐央行難停止加息。按利率期貨價格變化顯示，現市場估計於本月27日議息會，歐央 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙第三季料101至105橫行 今日 美滙第三季料101至105橫行 英鎊看淡料1.3阻力大 今日 英鎊看淡料1.3阻力大 日圓提防向141進發 今日 日圓提防向141進發 澳元66美仙作中軸橫行 今日 澳元66美仙作中軸橫行 紐元下調到60至63美仙水平 今日 紐元下調到60至63美仙水平 你可能感興趣 美滙第三季料101至105橫行 今日 01:00 美滙第三季料101至105橫行 英鎊看淡料1.3阻力大 今日 01:00 英鎊看淡料1.3阻力大 日圓提防向141進發 今日 01:00 日圓提防向141進發 最新專欄文章 美滙第三季料101至105橫行 今日 美滙第三季料101至105橫行 加元波幅1.32至1.36 今日 加元波幅1.32至1.36 紐元下調到60至63美仙水平 今日 紐元下調到60至63美仙水平 澳元66美仙作中軸橫行 今日 澳元66美仙作中軸橫行 日圓提防向141進發 今日 日圓提防向141進發 經濟 美元 銀行 通脹 加息 金融 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙