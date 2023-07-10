歐元1.07至1.11上落

歐元區5月零售銷售按年收縮2.9%。而法國近期爆發騷亂對往後區內經濟將造成進一步打擊。經濟弱，惟通脹依然嚴峻高企5.5%，使歐央行難停止加息。按利率期貨價格變化顯示，現市場估計於本月27日議息會，歐央

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