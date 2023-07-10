日圓提防向141進發

已有兩周，日央行一直用口術恐嚇市場會收緊貨幣政策，警告會直接干預支持日圓滙價。但一直只聞樓梯響卻未見有實際動作。市場似乎也不敢把日圓推低愈145兌1美元支持。始終，去年9月份日央行就曾於此水平出手干預

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