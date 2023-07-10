澳元66美仙作中軸橫行

澳央行於上周議息會暫停加息，但就揚言加息周期未完結。從澳央行行動中，反映該行對經濟前景感憂慮，作加息決定時變得謹慎。但面對5.6%通脹率，這使澳央行又不得不繼續加息。不過，澳紐貨幣後向，重點還看區內兩

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