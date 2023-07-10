紐元下調到60至63美仙水平 財金專欄 2023/07/10 分享： 分享： 本周三紐央行將議息，維持息率不變於5.5厘是意料中事。近期圍繞紐元的因素相較利淡，例如市場對聯儲局月底有加息預期、國際奶價下跌、亞洲貨幣普遍偏軟等均不利於紐元滙價。這與早前新西蘭總理訪北京簽訂多項貿易 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙第三季料101至105橫行 今日 美滙第三季料101至105橫行 歐元1.07至1.11上落 今日 歐元1.07至1.11上落 英鎊看淡料1.3阻力大 今日 英鎊看淡料1.3阻力大 日圓提防向141進發 今日 日圓提防向141進發 澳元66美仙作中軸橫行 今日 澳元66美仙作中軸橫行 你可能感興趣 美滙第三季料101至105橫行 今日 01:00 美滙第三季料101至105橫行 歐元1.07至1.11上落 今日 01:00 歐元1.07至1.11上落 英鎊看淡料1.3阻力大 今日 01:00 英鎊看淡料1.3阻力大 最新專欄文章 美滙第三季料101至105橫行 今日 美滙第三季料101至105橫行 加元波幅1.32至1.36 今日 加元波幅1.32至1.36 澳元66美仙作中軸橫行 今日 澳元66美仙作中軸橫行 日圓提防向141進發 今日 日圓提防向141進發 英鎊看淡料1.3阻力大 今日 英鎊看淡料1.3阻力大 經濟 美元 銀行 通脹 加息 金融 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙