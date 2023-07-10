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紐元下調到60至63美仙水平

財金專欄 2023/07/10

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本周三紐央行將議息，維持息率不變於5.5厘是意料中事。近期圍繞紐元的因素相較利淡，例如市場對聯儲局月底有加息預期、國際奶價下跌、亞洲貨幣普遍偏軟等均不利於紐元滙價。這與早前新西蘭總理訪北京簽訂多項貿易

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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