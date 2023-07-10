加元波幅1.32至1.36

沙特與俄羅斯相繼宣布於8月作自願性質減少產油，消息為油價帶來不少支持，但對加元滙價幫助不大。市場擔心加拿大碼頭和倉庫工人罷公事件對當地經濟帶來負面影響。本周三加央行將議息，面對經濟前景不明朗，維持息率

...