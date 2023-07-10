美滙第三季料101至105橫行 財金專欄 2023/07/10 分享： 分享： 全球去美元化，但從全球首季外滙儲備數字所見，美元的佔比並沒回落，這大大消除美元的負面情緒，料美滙指數第三季較大機會橫行於101至105。 國基會（IMF）數字顯示，於第一季度全球外滙儲備佔比中，美元佔 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元1.07至1.11上落 今日 歐元1.07至1.11上落 英鎊看淡料1.3阻力大 今日 英鎊看淡料1.3阻力大 日圓提防向141進發 今日 日圓提防向141進發 澳元66美仙作中軸橫行 今日 澳元66美仙作中軸橫行 紐元下調到60至63美仙水平 今日 紐元下調到60至63美仙水平 你可能感興趣 歐元1.07至1.11上落 今日 01:00 歐元1.07至1.11上落 英鎊看淡料1.3阻力大 今日 01:00 英鎊看淡料1.3阻力大 日圓提防向141進發 今日 01:00 日圓提防向141進發 最新專欄文章 加元波幅1.32至1.36 今日 加元波幅1.32至1.36 紐元下調到60至63美仙水平 今日 紐元下調到60至63美仙水平 澳元66美仙作中軸橫行 今日 澳元66美仙作中軸橫行 日圓提防向141進發 今日 日圓提防向141進發 英鎊看淡料1.3阻力大 今日 英鎊看淡料1.3阻力大 經濟 美元 銀行 通脹 加息 金融 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙