美滙第三季料101至105橫行

全球去美元化，但從全球首季外滙儲備數字所見，美元的佔比並沒回落，這大大消除美元的負面情緒，料美滙指數第三季較大機會橫行於101至105。

國基會（IMF）數字顯示，於第一季度全球外滙儲備佔比中，美元佔

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