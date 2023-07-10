人幣後向還看內地經濟動力 財金專欄 2023/07/10 分享： 分享： 中國內地在疫後的經濟復甦出現放緩迹象，若沒有更強而有力的財政和貨幣政策支援，經濟便有機會進一步走弱。 外部需求放緩，正導致內地經濟面對相當大的下行壓力，而最新數據亦顯示，內地房地產市場仍然處於調整階段， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李國基 大華銀行大中華區環球主管 欄名 : 大華展望 最新專欄文章 內地經濟乏力 亞幣復甦延至第四季（新增亞幣目標價表） 2023/06/14 內地經濟乏力 亞幣復甦延至第四季（新增亞幣目標價表） 亞幣暫受制季節因素及避險意欲（新增目標價表） 2023/05/15 亞幣暫受制季節因素及避險意欲（新增目標價表） 中國首2月經濟復甦 2023/04/17 中國首2月經濟復甦 重申今年亞洲貨幣「先苦後甜」展望 2023/03/13 重申今年亞洲貨幣「先苦後甜」展望 亞洲貨幣短期升勢過度（新增目標價表） 2023/02/14 亞洲貨幣短期升勢過度（新增目標價表） 中國 美元 通脹 人民幣 外滙 貨幣政策 地產 減息 商品 亞洲