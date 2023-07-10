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人幣後向還看內地經濟動力

財金專欄 2023/07/10

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中國內地在疫後的經濟復甦出現放緩迹象，若沒有更強而有力的財政和貨幣政策支援，經濟便有機會進一步走弱。

外部需求放緩，正導致內地經濟面對相當大的下行壓力，而最新數據亦顯示，內地房地產市場仍然處於調整階段，

...

撰文 : 李國基 大華銀行大中華區環球主管

欄名 : 大華展望

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