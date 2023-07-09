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友善版twitter 或走出不一樣的路

國際 21:35 2023/07/09

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Meta旗下的新社交平台Threads，在功能上近乎照抄Twitter，外界因此認定平台是Twitter的宿敵。可是，如似相似的兩個平台， 由於老闆想法不一樣，以及用戶基礎不一樣，未來發展相信還是會有一些差異。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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