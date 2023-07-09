友善版twitter 或走出不一樣的路 國際 21:35 2023/07/09 分享： 分享： Meta旗下的新社交平台Threads，在功能上近乎照抄Twitter，外界因此認定平台是Twitter的宿敵。可是，如似相似的兩個平台， 由於老闆想法不一樣，以及用戶基礎不一樣，未來發展相信還是會有一些差異。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 2023/07/03 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 2023/07/02 供樓負擔太重 英國樓市遇冷鋒 你可能感興趣 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 21:02 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 21:16 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 21:09 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 最新專欄文章 國金札記 - Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/07 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 國金札記 - 英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/06 英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 國金札記 - 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/05 「印度製造」扶不起 恐浪費人口紅利 社交平台 Meta 朱克伯格 馬斯克 Twitter Instagram