財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 財金專欄 2023/07/10 分享： 分享： 剛結束上海之行的財爺陳茂波昨日突然爆料，指香港在引進重點企業方面，短期內有好消息公布。由於他在上海參觀了商湯和華為，有些人揣測是否商湯和華為要來了？ 據知，今次的好消息並非商湯和華為，而是另一家創科公司 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 2023/07/07 黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 有政戲 - 消費券抽查多電騙 如何拆解？ 2023/07/06 消費券抽查多電騙 如何拆解？ 有政戲 - 數字會說話 疫後反彈力度未足 2023/07/05 數字會說話 疫後反彈力度未足 有政戲 - 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 2023/07/04 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 有政戲 - 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 2023/07/03 中大段崇智率團訪京 泯恩怨？ 政治 寧德時代（深：300750） 習近平 電動車 陳茂波 Tesla 馬斯克 福建省 福特 新能源