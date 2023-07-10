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財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江

財金專欄 2023/07/10

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剛結束上海之行的財爺陳茂波昨日突然爆料，指香港在引進重點企業方面，短期內有好消息公布。由於他在上海參觀了商湯和華為，有些人揣測是否商湯和華為要來了？

據知，今次的好消息並非商湯和華為，而是另一家創科公司

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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