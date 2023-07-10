「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 財金專欄 2023/07/10 分享： 分享： Meta旗下的新社交平台Threads，在功能上近乎照抄Twitter，外界因此認定平台是Twitter的宿敵。可是，如此相似的兩個平台，由於老闆想法不一樣，以及用戶基礎不一樣，未來發展相信還是會有一 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 友善版twitter 或走出不一樣的路 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 國金札記 - Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/07 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 國金札記 - 英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/06 英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 Twitter 社交平台 廣告 YouTube Netflix Instagram 馬斯克 Meta 朱克伯格