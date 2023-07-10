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「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路

財金專欄 2023/07/10

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Meta旗下的新社交平台Threads，在功能上近乎照抄Twitter，外界因此認定平台是Twitter的宿敵。可是，如此相似的兩個平台，由於老闆想法不一樣，以及用戶基礎不一樣，未來發展相信還是會有一

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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