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比亞迪理想制勝法則：電動車燒油

研究報告 06:00 2023/07/10

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當下的電動車行情，電池確實輸給了油箱。大行的投資報告也反映了這種情況。
例如，花旗7月份報吿指出，比亞迪 （01211） 6月新能源汽車銷量為25.3萬輛，同比增長89%符合預期，為行業首選。
而大摩則給予理想汽車 （02015） 增持評級。小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） ，多數券商皆為差評。

從6月份交出的月銷量答卷看到，造車新勢力理想汽車 （02015） 以3.2萬台的成績穩居榜首，其次是零跑 （09863） 的1.3萬台，再則是哪吒的1.2萬台。接着的第四名和第五名的爭奪有些焦灼，蔚來 （09866） 以10,707台的成績，險勝吉利 （00175） 旗下的極氪10,620台。

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之所以，前三名贏得毫無懸念，全靠搭載了一個油箱——增程式電動車。

增程式汽車唱主角
增程式電動車，懂車的都要罵，買車的都說香。曾經長期被傳統車企譽為是「脫褲子放屁」的落後技術，但如今已經成為電動車的銷售妙方。

從今年上半年整體銷量表現來看，理想汽車為最大贏家，上半年交付量達到了13.91萬台，已超過其2022年全年的交付量，按年增長多達130.31%。作為對比，蔚來上半年累計5.46萬台，而小鵬則累計4.1萬台。這意味着，只做純電動的蔚來和小鵬，合起來也輸給只賣增程的理想。
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汽車電池輸給油箱
說到油箱，那必須先聊聊比亞迪。
比亞迪可說是中國插電式混合動力的鼻祖。
7月2日，比亞迪公布的6月銷量成績：新能源汽車銷量253,046輛，同比增長88.79%；1-6月，新能源汽車累計銷量1,255,637輛，同比增長95.78%。
從當月銷量情況看，純電與插電式混合動力（PHEV）幾乎是平分秋色，純電僅比插混多賣了4707台。但從今年累計的銷量看，插混車型又高於純電車型的銷量，差值在1.45萬台。

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增程式門檻低收益高
增程式技術，可以作為造車入局的「墊腳石」，主要是因為門檻低、收益高。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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