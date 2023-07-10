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本地銀行股 業績改善享高息 東亞股息近8厘

研究報告 17:24 2023/07/10

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本地銀行股向來是投資者的收息之選，主要是因為其業務穩定及高派息。預期今年本地銀行股業務可改善，料穩定派息可以持續，其中東亞銀行 （00023） 預測股息率達8厘至9厘。中東亞銀行淨息差亦可續擴闊，加上今年預測股息率達7.8厘，到2024年更達9厘，令東亞可視為收息股之選。

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回顧2022年的業績，受累經濟環境，本港銀行股普遍出現盈利倒退，東亞於2022年錄得全年純利43.6億元，按年跌17%，惟撥備前利潤（PPOP）卻見復甦勢頭。期內，未扣除減值損失之經營溢利達87.3億元，按年升25.4%。

專訪 國策專家趙文利 談國策出台救市時機【下一頁

業績內正面的信息是，期內淨利息收入增加20.8%，至135億元，受惠美國踏入加息周期，期內淨息差擴闊28基點至1.65厘。值得注意的是，受累內房債務問題，令東亞期內內地業務由盈轉虧，除稅前虧損3.5億元，而2021年為溢利近4億元。

對於今年業績，分析普遍預期東亞業績能改善。大行富瑞認為，東亞可以在上半年發揮HIBOR的優勢，同時穩定來自中國商業地產抵押貸款（CRE）風險。而內房風險亦趨於穩定。

0.3倍PB 估值吸引

富瑞指出，東亞現時信用風險已見頂，利率走向將推動股本回報率（ROE）由2019至2022年的3%至4%，提升至今年約6%至8%。富瑞認為東亞的估值吸引，約0.3倍預期市帳率（PB），將可獲重新評級，因而給予東亞「買入」的投資評級。

對於東亞今年業績的亮點，相信是強勁的淨息差擴張和有效的成本控制。其中淨息差擴張，在去年全年的業績已反映，期內美息續提升，將利好銀行息差。另外，管理層預計，2023財年利潤率將持續上漲，受惠於前幾年的人員減少和成本優化的效益，令成本受控。

預期今明兩年續派高息

現時，市場共識東亞2023年盈利預測為51億元，相對於2022年的43.6億元，即按年增17%，相信對派息有支持。市場預期東亞今年每股派息可達0.82元，與去年全年派息0.81元相若，到2024年息料可達0.969元。以這派息預測，反映今明兩年預測股息率可達7.8厘及9.3厘。

本地銀行股向來是投資者的收息之選，主要是因為其業務穩定及高派息。預期今年本地銀行股業務可改善，東亞憑着8厘至9厘的預測股息率，相信對股價有一定的支持。估值上，東亞市帳率僅0.3倍，在本地銀行股是較低水平，估值吸引。另外，東亞是港股中為數不多可以以股代息的股份，對於想長綫吸納這股份的投資者，有一定吸引力。

在走勢上，東亞近日隨大市回吐，有意收息的投資者可以趁股價調整時吸納，股份短期支持位約10元，中期而言，可以視9.5元為支持位。

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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