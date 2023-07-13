李強唱好+螞蟻結案 摩通點出阿里3大利好

中共中央政治局常委、國務院總理李強7月12日下午主持召開平台企業座談會。李強指出，平台經濟在時代發展大潮中應運而生，為擴大需求提供了新空間，為創新發展提供了新引擎，為就業創業提供了新渠道，為公共服務提供了新支撐，在發展全局中的地位和作用日益突顯。

在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平台經濟大有可為。希望廣大平台企業堅定信心向前看、練好「內功」加油幹，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。積極履行社會責任，加快提升國際競爭力，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

此外，國家發改委7月12日發文稱，平台企業在支持科技創新、傳統產業轉型方面形成了一批典型案例。從調研情況看，平台企業持續加大在技術創新、賦能實體經濟等領域的投資力度，2023年一季度，內地市值排名前10位的平台企業通過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度，在芯片、自動駕駛、新能源、農業等領域投資佔比不斷提高，環比提升了15.6個百分點。

國家發改委表示，下一步，將會同有關部門持續推出平台企業典型投資案例，支持平台企業在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮更加積極的作用。

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纏繞阿里巴巴 （09988） 多時的螞蟻集團監管問題終於塵埃落定，中國證監會最終裁定罰款71.23億元（人民幣，下同）並關停違規業務作結。摩根大通指出，證監會形容「平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改」，工作重點轉入常態化監管，對阿里巴巴以至整個互聯網行業均是好消息，預計利好阿里巴巴的股價。

專訪 國策專家趙文利 談國策出台救市時機【下一頁】

摩根大通點出證監會是次裁定帶出的利好：

一、平台可開展合規金融業務。隨住平台企業金融業務完成整改，摩根大通預計螞蟻集團和騰訊 （00700） 的金融控股牌照申請將加速。螞蟻的信貸評級牌照申請也將加速。

二、阿里巴巴獲得新的估值基準。阿里巴巴周日公布，螞蟻集團向其全體股東回購不超過 7.6%股份的議案。擬議股份回購價格代表螞蟻集團估值金額約為 5,671億元（約 784.8億美元）。

摩根大通指出，盡管螞蟻新的784.8億美元估值，較其2020年IPO嘗試的3,200億美元下跌了76%，但認為明確的估值比估值不確定性更好，因為...

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