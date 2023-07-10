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阿里罰錢結案 摩通點出3利好

研究報告 15:00 2023/07/10

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纏繞阿里巴巴 （09988） 多時的螞蟻集團監管問題終於塵埃落定，中國證監會最終裁定罰款71.23億元（人民幣‧下同）並關停違規業務作結。摩根大通指出，證監會形容「平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改」，工作重點轉入常態化監管，對阿里巴巴以至整個互聯網行業均是好消息，預計利好阿里巴巴的股價。

專訪 國策專家趙文利 談國策出台救市時機【下一頁

摩根大通點出證監會是次裁定帶出的利好：

一、平台可開展合規金融業務。隨住平台企業金融業務完成整改，摩根大通預計螞蟻集團和騰訊 （00700） 的金融控股牌照申請將加速。螞蟻的信貸評級牌照申請也將加速。

二、阿里巴巴獲得新的估值基準。阿里巴巴周日公布，螞蟻集團向其全體股東回購不超過 7.6%股份的議案。擬議股份回購價格代表螞蟻集團估值金額約為 5,671億元（約 784.8億美元）。

摩根大通指出，盡管螞蟻新的784.8億美元估值，較其2020年IPO嘗試的3,200億美元下跌了76％，但認為明確的估值比估值不確定性更好，因為

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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