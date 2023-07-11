亞馬遜進駐俄亥俄州的啟示

近日，由於市場預期美國聯儲局即將結束收緊貨幣政策周期，加上ChatGPT等人工智能發展前景，美國科技股上漲，帶動美國三大股票指數集體攀升。

整個6月，標普500指數上升了6.5%，刷新了去年10月以來最佳單月表現；納斯達克綜合指數上漲了6.6%，連續第4個月上漲；道瓊斯工業平均指數上漲了4.6%，成為去年11月以來最好的月度表現。

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■樂觀情緒高於歷史平均水平

此外，美國個人投資者協會（American Association of Individual Investors）調查顯示，樂觀情緒已連續4周高於歷史平均水平。

大家有聽過「擦鞋童理論」嗎？在1920年代，富翁約瑟夫（Joseph P. Kennedy， Sr.）在路邊攤子讓擦鞋童為他擦拭皮鞋，擦鞋童一邊工作一邊跟他談起股市。

當約瑟夫回去後便立即將手上的股票沽清。

當時很多人都問他：「現在股市走勢這麼好，為什麼急着沽清股票？」

他回答說：「連一個什麼都不懂的擦鞋童都在談論股市，代表股市已經太過熱烈。

不管大家預期股市的走勢如何，分散投資都是投資的金科玉律。將資金投放在房地產市場，不僅可降低風險、賺取物業升幅和製造每月穩定現金流，更可將資產槓桿倍增。

近日，筆者收到讀者查詢，關於俄亥俄州的發展前景，希望增加對當地的了解。

俄亥俄州（State of Ohio）位於美國中東部，位於芝加哥和紐約市之間，駕車到多倫多市只需要大約5小時。

■俄亥俄州礦產資源豐富

由於俄亥俄州礦產資源豐富，在19世紀到20世紀初是美國鋼鐵製造中心。

除了早前提過2022年日本汽車製造商本田汽車（Honda）與LG新能源（LG Energy Solution）宣布合作，計劃在美國俄亥俄州投資44億美元興建一家電動車電池工廠之外，

俄亥俄州州長Mike Dewine和副州長Jon Husted在2023年6月底正式宣布亞馬遜（Amazon）（US. AMZN）即將斥資78億美元投資俄亥俄州，建立數據中新業務。

這是俄亥俄州自2022年1月，美國晶片大廠英特爾（Intel）宣布將投資200億美元，在俄亥俄州興建兩座晶片工廠，被美國總統拜登稱為歷史性投資之後，歷史上第二大單一私營公司投資。

新的數據中心將包含計算機服務、數據存儲驅動器、網路設備，以及用於支持雲計算的其他基礎設施。

■勞動人口移居 帶動房地產租務

大企業的投資將吸引大量勞動人口和技術人員移居到俄亥俄州發展，這將帶動當地的房地產租務市場的發展。

這些勞動人口可能會選擇購置房產，也有部分選擇租住，這將為當地的樓市和租務市場帶來巨大需求。

有意投資海外房地產的朋友，絕對不容錯過這個難得的機會。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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