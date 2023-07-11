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復星財富李曉翀：考慮適量配置債或金

財金猛人追蹤 08:05 2023/07/11

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「有工無人做」現象席捲美國，從上周美國公布的部分經濟數據可見，「發錢寒」佔少數。

上周五晚，美國公布的6月份非農業新增職位只得20.9萬個，這是15個月來該數據首次遜於預期。其他方面，平均時薪按年升4.4%，高於市場預期的4.2%，每周平均工時34.4小時，略高於估計的34.3小時，其他經濟數據方面，6月勞參率維持在62.6%，6月失業率由3.7%降至3.6%，符合市場預期。
 
客觀來說，非農總新增就業確不好，但不得不承認，美國經濟韌性強，上述數據表明，6月失業率下降，勞參率不變，時薪按年跟每周工時都上升了，反映是「有工無人做」，按就業人口加上職位空缺，5月份美國工作力需求與勞動力供給的差值為142.2萬人，反映供需缺口仍較大。 

    點擊圖片放大

 
「聰明錢」在債市即刻動作多多，或預示聯儲局本輪緊縮的周期利率尚未見頂。綫索包括但不限於，10年期美債孳息率相隔逾4個月重越4厘，兩年期美債息更突破今年3月高位。面對美國經濟如此韌性的表現及美股「FOMO」般的走勢，重磅股作止盈是值得考慮，但接下來，難在「轉章」的選擇。

筆者認為，現時債券仍是不錯的選項，但至少半年內不要期待可觀的資本利得。其他考慮方面，參考過去超過半世紀以往美國衰退期間，金價大部份大幅跑贏標指，因此適量配置黃金作資金停泊，入手或加注時機方面，宜密切留意俄烏戰爭的發展。

筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述提及資產。

 

編輯：鄭耀宗

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撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

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