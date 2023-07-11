耶倫訪華柔軟+美就業疲態      印證美經濟拐點有求中國

美國財長耶倫7月9日結束四日訪華之旅，稱美方並未通過衝突的框架來看待中美關係，相信世界足夠大，足以讓中美兩國都能繁榮發展。耶倫訪華之旅的柔軟姿態與美國國務卿布林肯的强硬姿態，相映成趣，相信與耶倫作為財長主管美國經濟的職責有關。

美10年債息再破4%



美國國會通過提高債務上限之後，美國財政部將於6月初到9月底，發行8500億美元債券。市場已經警告，美國濫發國債，若沒買家承接，會造成債價下跌、債息上升，衝擊經濟。美國政府負債已達32萬億美元，最新美國10年國債收益率自三月以來首次破4%。中國近年一直減持美債，在美國要大量發債的敏感時刻，當然希望中國入市接貨，以免債息繼續攀升。

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另一方面，美國官方就業數據顯示，現行就業統計調查CES）的結果優於當前人口調查（CPS）和職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS），就業的存量情況尚好，但職位空缺率等指標邊際下行趨勢已顯現。從結構上看，美國就業韌性的支持主要來自服務業，計算機等行業近幾個月就業人員已出現負增長。

此外，數據顯示服務業招聘需求也已開始下降，這可能預示着職位空缺率會加速下降。從跳槽概率和接受外部職位概率等指標來看，勞動力市場的匹配效率可能難以提升預計失業率和職位空缺率的關係將向均值靠近，兩者邊際變化率的比值或將趨向-0.15。隨着職位空缺率的下降，估計失業率的上行會逐步加速。

美服務業需求趨弱



服務業需求趨弱，或將帶動職位空缺率加速下行。由於本輪周期中行業復甦節奏的差異，服務業是美國就業韌性的重要支撑。然而，盡管服務業提供了大量的新增就業，但對居民收入的貢獻有限，隨着疫後經濟回歸正常，服務業的就業人數估計也會逐步趨於常態，單靠服務業拉動，估計難以形成可持續的就業增長。自2021年以來，美國的服務消費增速持續放緩；招聘網站Indeed的高頻數據顯示酒店和旅遊類、飲食服務類的崗位需求自今年二季度以來加速減少，服務業的降溫將帶動整體職位空缺數下滑速度加快。

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