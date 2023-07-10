美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 國際 22:24 2023/07/10 分享： 分享： 俄烏戰爭開打已逾500日，戰況如何？誰佔上風？純粹看俄烏雙方官員的言論字面意思，相信難以得到答案，出於士氣考量，雙方難免將己方形勢描述得較正面。不過，從最近受廣泛關注的集束彈爭議，還是能看到一些蛛絲馬跡。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 友善版twitter 或走出不一樣的路 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 2023/07/03 阿斯巴甜致癌？還待世衛講清楚 你可能感興趣 友善版twitter 或走出不一樣的路 21:35 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 21:02 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 21:16 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 最新專欄文章 國金札記 - 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 今日 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 友善版twitter 或走出不一樣的路 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 國金札記 - Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/07 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 國金札記 - 英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/06 英接收過多移民 收緊門檻勢在必行 地緣政治 經濟 軍事 烏克蘭 美國