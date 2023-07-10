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美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？

國際 22:24 2023/07/10

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俄烏戰爭開打已逾500日，戰況如何？誰佔上風？純粹看俄烏雙方官員的言論字面意思，相信難以得到答案，出於士氣考量，雙方難免將己方形勢描述得較正面。不過，從最近受廣泛關注的集束彈爭議，還是能看到一些蛛絲馬跡。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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