美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？

俄烏戰爭開打已逾500日，戰況如何？誰佔上風？純粹看俄烏雙方官員的言論字面意思，相信難以得到答案，出於士氣考量，雙方難免將己方形勢描述得較正面。不過，從最近受廣泛關注的集束彈爭議，還是能看到一些蛛絲馬跡。

...