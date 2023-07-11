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去庫存尾聲 申洲迎春天

財金專欄 2023/07/11

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港股昨日縮量反彈，後市要回補下跌裂口和下降軌，才有可能轉勢。但申洲國際（02313）股價有望早於大市轉勢，因為公司的客戶去庫存近尾聲，第三季可以迎來定單拐點，下半年業績有望復甦，明年恢復高增長。

申洲去

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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