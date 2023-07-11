去庫存尾聲 申洲迎春天 財金專欄 2023/07/11 分享： 分享： 港股昨日縮量反彈，後市要回補下跌裂口和下降軌，才有可能轉勢。但申洲國際（02313）股價有望早於大市轉勢，因為公司的客戶去庫存近尾聲，第三季可以迎來定單拐點，下半年業績有望復甦，明年恢復高增長。 申洲去 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股戰場 淡友已備集束彈？ （第四版） 2023/07/10 港股戰場 淡友已備集束彈？ （第四版） 中字股實力談 - 港股短中綫 或下見17500 2023/07/08 港股短中綫 或下見17500 中字股實力談 - 【小暑變節】恒指萬八危危乎？（第四版） 2023/07/07 【小暑變節】恒指萬八危危乎？（第四版） 中字股實力談 - 汽車促消費 敏實快增長 2023/07/06 汽車促消費 敏實快增長 中字股實力談 - 北水趁跌市湧入92億 港股單邊爆發在即（第四版） 2023/07/05 北水趁跌市湧入92億 港股單邊爆發在即（第四版） 越南 柬埔寨 印尼 Nike Puma UNIQLO Adidas 每股盈利 每股派息 每股資產淨值