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高球場角力戰 議員為何意見分歧大

財金專欄 2023/07/11

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政府決定9月收回粉嶺高球場32公頃用地，其中9公頃擬建公營房屋。城規會6月搞了5場公聽會，多位城中名人現身表態反對，支持者只有少數。據知，城規會初定本月24日召開閉門會議商討結論。

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...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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