高球場角力戰 議員為何意見分歧大 財金專欄 2023/07/11 分享： 分享： 政府決定9月收回粉嶺高球場32公頃用地，其中9公頃擬建公營房屋。城規會6月搞了5場公聽會，多位城中名人現身表態反對，支持者只有少數。據知，城規會初定本月24日召開閉門會議商討結論。 未收任何提示 看不清 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 2023/07/10 財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 有政戲 - 黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 2023/07/07 黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 有政戲 - 消費券抽查多電騙 如何拆解？ 2023/07/06 消費券抽查多電騙 如何拆解？ 有政戲 - 數字會說話 疫後反彈力度未足 2023/07/05 數字會說話 疫後反彈力度未足 有政戲 - 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 2023/07/04 國安處高調懸紅通緝 震懾作用有多大？ 政治 粉嶺高球場 香港 北京 立法會 李家超 發展局 北部都會區 城規會 行政會議