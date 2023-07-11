寬按揭遇上調整市 財金專欄 2023/07/11 分享： 分享： 早前唐榮撰文指出，金管局及政府分別自2009及2010年首度推出按揭及稅務相關的樓市管理措施，樓價上升時難以減辣，會變成推波助瀾，甚至政治不正確，當樓價回落時也不容易減辣。 樓價下跌中，因減辣引發置業者 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 高息未見頂 大額投資縮 2023/07/10 高息未見頂 大額投資縮 專家樓論 - 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客 2023/07/08 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客 專家樓論 - 北都新盤逾1成折讓開價 入市時機? 2023/07/07 北都新盤逾1成折讓開價 入市時機? 專家樓論 - 微調按揭試水溫？ 2023/07/07 微調按揭試水溫？ 專家樓論 - 加息增投資成本 地價低處未算低 2023/07/06 加息增投資成本 地價低處未算低 物業按揭 二手市場 樓價 成交 按揭保險 政治 銀行 物業 利嘉閣 香港置業