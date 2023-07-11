早前唐榮撰文指出，金管局及政府分別自2009及2010年首度推出按揭及稅務相關的樓市管理措施，樓價上升時難以減辣，會變成推波助瀾，甚至政治不正確，當樓價回落時也不容易減辣。

樓價下跌中，因減辣引發置業者

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