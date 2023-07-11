美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 財金專欄 2023/07/11 分享： 分享： 俄烏戰爭開打已逾500日，戰況如何？誰佔上風？純粹看俄烏雙方官員的言論，相信難以得到答案，出於士氣考量，雙方難免將己方形勢描述得較正面。不過，從最近受廣泛關注的集束彈爭議，還是能看到一些蛛絲馬跡。 美國 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 國金札記 - 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 2023/07/10 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 友善版twitter 或走出不一樣的路 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 國金札記 - Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/07 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 經濟 美國 英國 加拿大 軍事 經濟衰退 西班牙