「酒店公主」價值投資超威水！ 財金專欄 02:30 2023/07/11 分享： 分享： 美國上周五宣布六月份官方就業報告新增職位遠比早一晚私企的調查報告為低，只是增了約二十萬份，失業率略為回落零點一個百分點至3.6%，然而時薪增幅按月升0.4%，按年升4.4%，反映出勞工市場仍熾熱，使美 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 零售飲食建造業高息股仍看好！ 2023/07/07 零售飲食建造業高息股仍看好！ 投資坐標 - 巴神「戰略性不含糊」！ 2023/07/05 巴神「戰略性不含糊」！ 投資坐標 - 下半年北水南下有何新動向？ 2023/07/04 下半年北水南下有何新動向？ 投資坐標 - 建造業景氣高息穩健！ 2023/06/30 建造業景氣高息穩健！ 投資坐標 - 大市反彈愛股跟不上又如何？ 2023/06/28 大市反彈愛股跟不上又如何？ 港股 邱詠筠 美股 遠東發展（00035） 騰訊控股（00700） 金嗓子（06896） 阿里巴巴－SW（09988） 股票