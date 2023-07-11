「酒店公主」價值投資超威水！

美國上周五宣布六月份官方就業報告新增職位遠比早一晚私企的調查報告為低，只是增了約二十萬份，失業率略為回落零點一個百分點至3.6%，然而時薪增幅按月升0.4%，按年升4.4%，反映出勞工市場仍熾熱，使美

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