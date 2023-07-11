英薪金升未必好事 樓市反受壓 國際 21:08 2023/07/11 分享： 分享： 英國打工仔罷工要求加薪的行動無停止過，光是今個月，便有教師、火車司機、醫生、鐵路工人等關鍵領域人員採取工業行動，並取得一定成果，英國國家統計局公布最新薪酬數據，3月至5月間英周薪按年升增長7.3%，較2月至4月數字有所增加，相信令英倫銀行憂慮加深。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 友善版twitter 或走出不一樣的路 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 2023/07/04 印度製造扶不起 恐浪費人口紅利 你可能感興趣 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 22:24 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 友善版twitter 或走出不一樣的路 21:35 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 21:02 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 最新專欄文章 國金札記 - 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 今日 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 國金札記 - 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 2023/07/10 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 友善版twitter 或走出不一樣的路 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 國金札記 - Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/07 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 海外物業 貨幣政策 按揭貸款 經濟 加息 英倫銀行 英國 通脹