英薪金升未必好事 樓市反受壓

英國打工仔罷工要求加薪的行動無停止過，光是今個月，便有教師、火車司機、醫生、鐵路工人等關鍵領域人員採取工業行動，並取得一定成果，英國國家統計局公布最新薪酬數據，3月至5月間英周薪按年升增長7.3%，較2月至4月數字有所增加，相信令英倫銀行憂慮加深。

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