保德信：債息升 港韓澳房價受壓 財金專欄 2023/07/12 分享： 分享： 隨着借貸成本上升，各項債券的收益率也水漲船高，房地產將按更高的收益率重新定價，而調整過程目前正在進行中。 過去18個月，對全球房地產投資市場來說是一段瘋狂的旅程。過去一年，政府債券收益率、投資級債券收益 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Cuong Nguyen 保德信房地產（PGIM Real Estate）亞太投資研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德：英雖高通脹 利率難大加 2023/07/11 施羅德：英雖高通脹 利率難大加 瑞士百達：美債收益率吸引 2023/07/07 瑞士百達：美債收益率吸引 中金：中國經濟總體偏弱 2023/07/06 中金：中國經濟總體偏弱 PGIM：中國需財策刺激經濟增長 2023/07/05 PGIM：中國需財策刺激經濟增長 景順：全球經濟傾向短期略放緩 2023/07/04 景順：全球經濟傾向短期略放緩 中國 經濟 金融 樓價 投資策略 冠狀病毒 債券 經濟衰退 空置率 數據中心