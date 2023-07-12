保德信：債息升 港韓澳房價受壓

隨着借貸成本上升，各項債券的收益率也水漲船高，房地產將按更高的收益率重新定價，而調整過程目前正在進行中。

過去18個月，對全球房地產投資市場來說是一段瘋狂的旅程。過去一年，政府債券收益率、投資級債券收益

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