盈利增長穩 長飛價偏低 財金專欄 2023/07/12 分享： 分享： 港股連升兩日，但錄得五連陰走勢，高位依然是阻力重重，但長飛光纖光纜（06869）昨日卻突破阻力，走勢好轉下，未來盈利增長穩定，估值在板塊呈大折讓下有上升空間。 長飛光纖光纜今年首季收入按年上升7%至32 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水流走好友乏力 恒指190布置集束彈（第四版） 2023/07/11 北水流走好友乏力 恒指190布置集束彈（第四版） 中字股實力談 - 去庫存尾聲 申洲迎春天 2023/07/11 去庫存尾聲 申洲迎春天 中字股實力談 - 港股戰場 淡友已備集束彈？ （第四版） 2023/07/10 港股戰場 淡友已備集束彈？ （第四版） 中字股實力談 - 港股短中綫 或下見17500 2023/07/08 港股短中綫 或下見17500 中字股實力談 - 【小暑變節】恒指萬八危危乎？（第四版） 2023/07/07 【小暑變節】恒指萬八危危乎？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 長飛光纖光纜（06869） 人民幣 板塊