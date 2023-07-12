盈利增長穩 長飛價偏低

港股連升兩日，但錄得五連陰走勢，高位依然是阻力重重，但長飛光纖光纜（06869）昨日卻突破阻力，走勢好轉下，未來盈利增長穩定，估值在板塊呈大折讓下有上升空間。

長飛光纖光纜今年首季收入按年上升7%至32

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