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盈利增長穩 長飛價偏低

財金專欄 2023/07/12

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港股連升兩日，但錄得五連陰走勢，高位依然是阻力重重，但長飛光纖光纜（06869）昨日卻突破阻力，走勢好轉下，未來盈利增長穩定，估值在板塊呈大折讓下有上升空間。

長飛光纖光纜今年首季收入按年上升7%至32

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 長飛光纖光纜（06869） 人民幣 板塊

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