特首考議員3題目 消息：施政報告重點

特首和立法會議員的「互動交流答問會」，已由以前議員「考」特首，反過來成為議員被「追功課」。今次特首李家超又拋出3大議題，官場消息指這正是10月施政報告重點，議員要做好準備了。

針對明日第二場的特首和議員

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