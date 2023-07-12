特首考議員3題目 消息：施政報告重點 財金專欄 2023/07/12 分享： 分享： 特首和立法會議員的「互動交流答問會」，已由以前議員「考」特首，反過來成為議員被「追功課」。今次特首李家超又拋出3大議題，官場消息指這正是10月施政報告重點，議員要做好準備了。 針對明日第二場的特首和議員 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 高球場角力戰 議員為何意見分歧大 2023/07/11 高球場角力戰 議員為何意見分歧大 有政戲 - 財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 2023/07/10 財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 有政戲 - 黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 2023/07/07 黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 有政戲 - 消費券抽查多電騙 如何拆解？ 2023/07/06 消費券抽查多電騙 如何拆解？ 有政戲 - 數字會說話 疫後反彈力度未足 2023/07/05 數字會說話 疫後反彈力度未足 立法會 施政報告 李家超 周浩鼎 陳穎欣 陳家珮 大灣區