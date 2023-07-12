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英加人工未必好事 樓市反受壓

財金專欄 2023/07/12

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英國打工仔罷工要求加薪的行動未有停止，單計7月便有教師、火車司機、醫生、鐵路工人等關鍵領域人員採取工業行動，並取得一定成果。英國國家統計局公布最新薪酬數據，當地3月至5月間周薪按年增長7.3%，較2月

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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