英加人工未必好事 樓市反受壓 財金專欄 2023/07/12 分享： 分享： 英國打工仔罷工要求加薪的行動未有停止，單計7月便有教師、火車司機、醫生、鐵路工人等關鍵領域人員採取工業行動，並取得一定成果。英國國家統計局公布最新薪酬數據，當地3月至5月間周薪按年增長7.3%，較2月 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英薪金升未必好事 樓市反受壓 2023/07/11 英薪金升未必好事 樓市反受壓 國金札記 - 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 2023/07/11 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 國金札記 - 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 2023/07/10 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 友善版twitter 或走出不一樣的路 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 英國 通脹 加息 樓價 CPI 按揭貸款 英倫銀行 國際貨幣基金組織 英鎊 銀行