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6月社融危機在細節 花旗：根本問題未解決

研究報告 15:00 2023/07/12

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人民銀行6月調低多項政策利率後，剌激同月社融表現勝預期。但花旗提醒，信心疲弱的問題仍然存在，反彈的可持續性仍有待觀察，又估計7月底的政治局會議會是中央審視政策的時機。

內地6月新增人民幣貸款3.05萬億元（人民幣‧下同），遠高於2.3萬億元的市場預期，按年多增2,296億元；社會融資規模增量4.22萬億元，按月多增2.67萬億元，較上年同期減少9,859億元，惟大幅勝過3萬億元左右的市場預期。

6月末，廣義貨幣（M2）餘額287.3萬億元，按年增長11.3%，增速分別比上月末和上年同期低0.3個和0.1個百分點。

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花旗拆解細分項目作分析：

一、企業短期貸款是增長推手。新增企業短期貸款達到7,450億元，與4月和5月的幾乎零形成鮮明對比。這樣的數字很可能是政策驅動的結果。企業短期貸款消失2個月後暴增，長期貸款保持強勁，這種貸款結構與去年6月看到的，上海解除封城加上政策刺激後的情況非常相似。其他企業貸款項目保持穩定，票據融資、離平衡表貸款和債券發行年同比幾乎沒有變化。

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二、家庭儲蓄高增，家庭貸款低增，穩定處於「低信心」模式。6月家庭存款增加了2.67萬億元，與去年6月的2.47萬億元相似；新增家庭貸款9,540億元，也與去年6月的8,450億元相似。過去12個月，家庭存款穩定處於高位，貸款穩定處於低位，反映內地居民對經濟前景信心低落，積穀防飢的取態依然持續。考慮到第二季度經濟走弱，特別是房地產市場，這並不令人意外。

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三、政府債券發行穩定，但未達到去年6月的大規模。政府債券發行額達到5,390億元，低於去年同期的1.6萬億元，是6月社融增量按年大減的主因。

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