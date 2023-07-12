人民幣滙率下跌空間不大

港股市場上周震蕩下跌，前半周市場受人民幣企穩和耶倫確認訪華的消息刺激大幅反彈，但在中國財新6月服務業PMI低於預期和美國就業數據超預期後人民幣再度走弱，疊加部分外資大行發布銀行、運動服、燃氣等行業的評級、盈利預測下調報告、俄烏局勢擔憂加劇等，港股市場後半周大幅下跌，恒生指數回落至5月底低點附近。周五晚間，隨著螞蟻集團罰款落地和美國非農數據低於預期後美元指數大幅回落，中概股大幅上漲，市場情緒明顯改善。我們將關注耶倫訪華的結果，6月金融和經濟數據以及穩增長措施出台的情况，港股市場在當前低位後續機會將明顯大於風險。

美元兌人民幣滙率本周扭轉了貶值趨勢，今日回落至7.2以下考慮到目前人民幣匯率已經跌至95%分位區間以上，且央行中間價已經多次釋放干預信號，因此再貶值的動能不高。但展望未來一到兩年的中長期情況人民幣滙率貶值的驅動因素由海外驅動轉向國內，考慮到國內經濟長周期依然向好，2024年美聯儲轉入降息的概率較大，人民幣中長期看反轉升值的可能性較大，回歸歷史均值水準， 中長期視角投資者可以關注人民幣資產或相關的貨幣基金。

上周中外事件回顧

內地方面：

國務院總理李強7月6日下午主持召開經濟形勢專家座談會，指出中國經濟呈現回升向好態勢，但世界政治經濟形勢錯綜複雜帶來諸多影響，要圍繞穩增長、穩就業、防風險等，抓緊實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措施。

浙江召開全省平臺經濟高質量發展大會，提出支持和引導符合條件的平台企業在境內外上市，實施資本投資「紅綠燈」制度。

金融監管部門對螞蟻集團及旗下機構處以罰款71.23億元人民幣，標志著平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，後續工作重點將從推動平臺企業金融業務的集中整改轉入常態化監管，螞蟻集團申設金控公司、申請征信等業務牌照的進度有望加快。

外圍方面：

美聯儲會議紀要顯示，6月會議部分决策者仍傾向加息，官員擔心持續高通脹推升通脹預期，少數人認爲財政部發債可能使貨幣市場利率短期面臨上行壓力，同時仍預計銀行業影響可能導致今年經濟輕度衰退。紐約聯儲主席威廉姆斯稱，實際利率將在相當長的時間內處於限制性水平，名義利率視通脹和經濟發展而定。

美國6月ADP就業報告顯示，私營部門就業人數季調後增加49.7萬人，大幅高於預期值22.5萬人，創2022年7月以來最大月度增幅。隨後發布的美國6月非農新增就業20.9萬人，低於預期值22.5萬人，6月新增就業人數創2020年12月以來最低記錄，失業率符合預期，非農就業數據發布後美元指數大幅回落。

資料來源：彭博，華夏基金(香港)， 截止2023年7月7日。

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