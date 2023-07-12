日本餐飲海外擴張的香港見證

近日濱壽司（Hama Sushi）登陸香港成為焦點，是四大日本連鎖迴轉壽司店中，繼壽司郎之後第二間來港開店。近年日本零售餐飲巨頭積極往海外擴張，港人歷歷在目的有如唐吉訶德（Donki）、壽司郎和松本清等，於三年疫情下替港人一解難以離境遊日的「思鄉之愁」。食其家（Sukiya）亦是其中一員，而濱壽司與食其家均屬善商控股（日：7550）旗下，可想濱壽司登陸香港並非偶然。

日本企業近年的海外擴張，有賴於2013年起安倍政府在「觀光立國」的倡議下，大幅放寬外國旅客簽證，將日本文化推廣予外國旅客。另一邊箱，中韓台港旅客於日本商鋪一擲千金的能力，亦讓日本零售餐飲業界見識到東亞各地消費者的潛力，由此萌生海外擴張的念頭。由於營商環境及物流等因素，出海的首選地點多為香港和台灣。台灣與日本經貿來往本身就頻繁，香港的優點則為物流發達、經貿自由開放和最重要的是零售餐飲效率奇高。

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