放寬按揭成數 下半樓價未許樂觀 地產 15:16 2023/07/12 分享： 分享： 回顧上半年樓市，受惠通關、社交距離措施放寬等利好因素，樓市相比去年下半年確實有好轉跡象，但能否抵消去年跌幅？根據物業顧問仲量聯行表示，總結上半年樓市表現，中小型住宅價售價於今年首季升4%後，次季按季回落1.2%，但以上半年計，其樓價則升2.7%，至於豪宅價格亦於上半年微升1.3%。而若參考中原城市領先指數（CCL）年初至今，樓價升幅為約5.68%。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤壓境 二手樓市租售兩極化 2023/07/08 新盤壓境 二手樓市租售兩極化 寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜 2023/07/08 寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜 寬按揭遇上調整市 2023/07/11 寬按揭遇上調整市 你可能感興趣 新盤壓境 二手樓市租售兩極化 13:50 2023/07/08 新盤壓境 二手樓市租售兩極化 寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜 01:00 2023/07/08 寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜 寬按揭遇上調整市 01:00 2023/07/11 寬按揭遇上調整市 最新專欄文章 新盤壓境 二手樓市租售兩極化 2023/07/08 新盤壓境 二手樓市租售兩極化 政府下調補地價金額 發展商會否say no ？ 2023/07/04 政府下調補地價金額 發展商會否say no ？ 新盤低價搶客 二手樓受壓 2023/07/03 新盤低價搶客 二手樓受壓 鴨脷洲新盤煞停開售有啟示 2023/06/29 鴨脷洲新盤煞停開售有啟示 利息高企 大額工商舖水盡鵝飛 財團等「執平貨」 2023/06/28 利息高企 大額工商舖水盡鵝飛 財團等「執平貨」 一手市場 二手市場 樓價 按揭貸款 仲量聯行 豪宅 加息