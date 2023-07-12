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放寬按揭成數 下半樓價未許樂觀 

地產 15:16 2023/07/12

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回顧上半年樓市，受惠通關、社交距離措施放寬等利好因素，樓市相比去年下半年確實有好轉跡象，但能否抵消去年跌幅？根據物業顧問仲量聯行表示，總結上半年樓市表現，中小型住宅價售價於今年首季升4%後，次季按季回落1.2%，但以上半年計，其樓價則升2.7%，至於豪宅價格亦於上半年微升1.3%。而若參考中原城市領先指數（CCL）年初至今，樓價升幅為約5.68%。

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欄名 : 樓市分析

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