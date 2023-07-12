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本地舖市現有2不利因素（新增圖表）

財金 18:01 2023/07/12

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仲量聯行近日發表「香港地產市場2023年年中回顧與展望報告」指，香港商舖市場直接受惠於通關。惟該報告同時指出，現時有兩個不利因素，為香港商舖市場帶來挑戰。

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+2

報告指出，今年首五個月，香港零售業總銷貨額錄得按年21%的升幅。香港商舖租賃交投回升，尤其是消費旺區，令核心街舖空置率由去年底的16.6%，跌至今年６月底的13.7%。

街舖租金上半年止跌回升

此外，街舖租金於去年下跌10.6%後，今年上半年回升8.2%。

至於租賃交投，仍繼續由中價至大眾品牌及餐飲業主導，惟部分高檔品牌正逐漸重投市場。短期而言，餐飲業、藥房、大眾時裝及生活品牌，以至體驗性零售料將繼續成為租賃需求的主要來源。

仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示：

年底前將有約 400 萬平方呎的新零售樓面落成，全數新項目均坐落於非核心購物區。

龐大的新供應將為商場構成空置壓力，發展商應當採取較靈活的租務策略，透過豐富租戶組合及重新定位，以提高預租率及增強競爭力來吸引消費人流。

報告同時，商舖市場另一挑戰：

  • 出境旅遊的數字遠超入境旅客，令本地消費流失，減慢零售業銷貨額的增長。
  • 人民幣貶值將吸引更多本港居民北上消費，以及不利吸引內地旅客訪港。

（請點擊圖片放大）

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不過，唐偉樂仍預期：

下半年核心街舖及優質商場的租金升幅將為 5%以內。

（詳細分析更新中）

資料來源：仲量聯行香港地產市場2023年年中回顧與展望報告

編輯：蕭悅潾

仲量聯行6月香港地產市場觀察報告分析，詳見：【下一頁

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 機構觀點

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