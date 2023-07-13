宏利投資管理：中國製造業升級趨勢不變

宏利投資管理發表評論指，中國內地經濟復甦在今年第二季出現放緩，預計下半年中國政策者將採取更多及更有針對性的刺激措施，不僅對中國信貸帶來支持，而且是對整個亞洲市場。

該行指，中國房地產行業的復甦情況不一，與國企相關發展商通常較受惠於中國內地政府的寬鬆政策措施，相信聚焦於一綫及二綫城市的發展商，於今年下半年表現有機會優於大市。

與發達國家相比，亞洲的通脹環境可維持受控，亞洲央行處於相對有利的位置，有望在未來幾個季度保持穩定的貨幣政策，甚至轉向寬鬆的立場。

中國企業轉向國際化

宏利投資管理大中華區股票部高級投資組合經理謝企剛指，中國企業正轉向國際化，包括在海外建廠及向外轉移生產基地，以緩解本地勞工或環境成本上漲等問題。

例如一些企業正在墨西哥和印度建廠，這讓中國製造商能夠運用這些市場本身的經濟優勢，同時避開中國內地成本上漲和地緣政治風險等影響業績的因素。

此外，中國技術本地化的趨勢保持不變。謝企剛補充指，中國內地聚焦於科技創新和製造業升級，同時推動自動化和本土化趨勢。即使低技術行業正轉型，中國內地在電動車和電池等較精密行業的市場份額正逐步提升。

中國電動車產業具優勢

中國在電動車供應鏈方面可謂自給自足，在環球市場佔有獨特的地位。另一方面，國際原設備製造商等企業可能需要更依賴中國供應商，同時在鄰近客戶的地點與生產地點之間取得平衡，反映中國內地在實行本土化的策略取得成功。

對於人工智能 （AI），謝企剛說，人工智能供應鏈方面，看好中國內地和台灣的硬件企業，以及涉足人工智能基建和應用程式的軟件公司。

編輯：陳紫瑩

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