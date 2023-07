「賺轉數」不如「賺幅度」

投資是人生重要的資產增值之道,據《Endowus智安投的2023財富洞察報告》,本港有78%受訪者具備投資經驗,當中每3名女性投資者便有一位希望嘗試更多財富管理平台及產品,近7成人擁有清晰投資目標,希望透過投資增加個人財富。

在我較早前的兩篇文章《理財為自主 婚前藍圖要準備》及《初出茅廬 時間是錢更是底氣》中提到,女性需按照各個人生階段的不同目標而進行財富管理,若能盡早開展投資之路,才能讓複式效應發揮最大效用。

但何謂合適的理財及投資策略?投機短賣快上快落的投資模式會是長久之道,能真正適合自己嗎?

眼見來自各個綫上報價及交易系統的通知於手機螢幕上彈出,在資訊紛亂的情況下,各位能真正承此做出正確判斷,走對投資增值之路嗎?

投資與投機,目的相同,但本質不同,結果卻可能大相徑庭。

3大問題釐清投資目標及本質

1. 你有頻繁地買賣嗎?

先不論輸贏,頻繁買賣的必然結果是手續費增加。頻繁的買賣靠次數賺錢多於幅度賺錢,投機性質重,但勤力投機代表回報豐厚?從勝率的概念,十賭九輸,而投資的本質卻是選對方向,讓時間幫你賺錢是完全兩碼子的概念。

2. 你有清晰的理財目標嗎?

根據長遠財務目標而制定產品組合的話,投資者一般會有固定的投資策略,例如月供股票及基金等,並將資產分作短中長期持有,以及定期平衡投資組合中的資產配置,而非根據市場走勢投機炒賣。

3. 你有分散投資嗎?

投資最重要的一點是保本,之後才能增值,分散投資是避免過於聚焦導致資產呈大上大落的風險,透過分散資金於價格波幅沒有掛勾的資產類別中,投資者將能從中分散風險,並可透過分散投資於不同的經濟體系行業及資產類別中獲利。

3大投資戒律讓你遠離投機炒賣

投資的贏輸關鍵在於確定性,要準確預測市場走勢並非易事,想遠離投機炒賣紛擾、陷阱、危機,撇清大眾對女性是不理性投資者的謬誤,就必須謹記以下三大法則:

1. 以長綫投資的複利效應穩步建立財富

班哲文.富蘭克林曾說過:「Money makes money. And the money that makes money, makes money」。 複利效應即所謂的「錢揾錢」,即指將投資回報納入投資組合中,並以此賺取更多收益,隨着投資年期增長,複利效應將能滾存更多回報。

假設投資本金為10萬元,投資組合年回報率5%,首年投資回報便是5,000元,倘每年投資回報計入投資組合中滾存,第二年投資回報將增至5,250元,如此類推,雖然初期回報增長未必可觀。

但長遠而言,10萬元本金累升至超過43萬元的幅度,正是複利效應「福利」。

實現「錢揾錢」的首要條件正是長遠投資年期,若投資者能盡早開始投資並養成投資習慣,將能充分體現複利效應的益處。

2. 長綫投資對抗通脹

儲蓄是每個人都需要養成的財務習慣之一,但礙於通脹的關係,不論你是如達利奧或巴菲特般的金融鉅子,抑或是普通散戶投資者,基本上每個人每天所擁有的實際資產值及購買力都會有所下降及減少。 而香港銀行的平均儲蓄利率卻往往遠低於通脹率,所以只有透過長綫投資,才能加保財富不縮水。

3. 長綫投資實現理想退休生活

退休對不少人而言是遙不可及的目標,但若想退休後好好享受自己辛勞工作的成果,甚至達到提早退休或定期「微退休」,就必須及早開始退休規劃,以目標式投資法實現人生目標。

按照坊間一直以來就退休規劃而提出的「4%法則」,即每年從退休儲蓄中提取4%以應付生活所需,再考慮到通脹及各種市場波動因素,儲蓄往往容易因而貶值,變相便更加需要提早準備充裕資金及長綫投資策略,以應付退休實際所需,享受豐盛頤年。

理想的退休生活正正是能幫助你穩守長綫投資動力,因為當有與人生目標掛勾的投資目標,人才會堅持及執行,目標才有機會實現,而非淪為一個追求跑贏大市的數字遊戲。

長綫投資固然比投機炒賣的風險更低,但在達到財富目標的道路上,無可避免會遇上市場調整和市況波幅等狀況,但每當遇上市場動盪時,就更能體現以上各項法則的價值,只有定期投資,並秉持個人長遠投資策略,才能更早達成人生目標。

最後,投資切記量力而為,先應付當下的財務狀況及準備應急基金遠比30年後的財務目標重要。當遇上疑難時,尋求專業人士的意見,將能帶領各位少走冤枉路!

撰文:Endowus 智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯:葉麗雯

